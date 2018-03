Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Acht neue Videospiele haben es in die erste Förderrunde 2018 für Innovative Audiovisuelle Inhalte des Medienboards Berlin-Brandenburg geschafft. Wie das Medienboard am Donnerstag mitteilte, werden die acht Projekte mit insgesamt 503 000 Euro gefördert. Eingegangen seien 26 Anträge mit einer Antragssumme von über 1,7Millionen Euro.

Die höchste Einzelsumme erhält das neue Spiel des vielfach ausgezeichneten Studios Fizbin: »A Minute of Islands« (100 000 Euro). Mit der Fischerstochter Amoi begibt sich der Spieler auf eine Reise in das geheimnisvolle Wattenmeer, um ihre Geschwister und Dorfbewohner vor einer drohenden Gefahr zu bewahren. Der Spielfokus liegt auf dem Erkunden der Umgebung, in der Realität und Fantasie verschmelzen.

Mit »HUXLEY 2 - Das Rennen um die Zukunft der Menschheit« (70 000 Euro) wird die Fortsetzung des bereits sehr erfolgreichen Multiplayer-Games »HUXLEY« des Berliner Unternehmens Exit Adventures unterstützt. Das Spiel für zwei bis acht Spieler hat bereits den »VR Entertainment Award« der Branchenmesse »VR NOW Konferenz« gewonnen und wurde jetzt für den Deutschen Computerspielpreis in den Kategorien »Beste Innovation« und »Beste Inszenierung« nominiert. Inhaltlich geht es um den Roboter Huxley inmitten einer fantastischen 3D-Steampunk-Welt. nd