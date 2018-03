Spezialeinsatzkräfte der Polizei sowie Staatsschützer des Landeskriminalamtes sollen künftig an einem neuen Standort in Tempelhof konzentriert werden. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßte am Donnerstag das Vorhaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das denkmalgeschützte Gebäude an der Ringbahnstraße für 1200 Kräfte müsse aber noch saniert werden, auch um die Sicherheit der Kollegen zu gewährleisten, sagte Sprecher Benjamin Jendro. »Berliner Morgenpost« und rbb hatten am Donnerstag über das neue Anti-Terror-Zentrum berichtet. Allein für den Umbau des früheren Reichspostzentralamtes seien 25 Millionen Euro veranschlagt. Bereits im November waren die Pläne durch »Bild« und »B.Z.« öffentlich geworden. dpa/nd