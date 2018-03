Brüssel. Die deutschen Regionen sollen nach 2020 spürbar weniger Geld aus Brüssel bekommen. Wegen des Brexits müsse man die EU-Fördermittel um fünf bis zehn Prozent kürzen, sagte Haushaltskommissar Günther Oettinger am Donnerstag dem Südwestrundfunk. Der CDU-Politiker beriet in Brüssel mit den deutschen Ministerpräsidenten. Oettinger erarbeitet den neuen Finanzrahmen der EU und will ihn am 2. Mai vorstellen. dpa/nd