Washington. US-Präsident Donald Trump will einem Bericht zufolge seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Die Zeitung »Washington Post« berichtete am Donnerstag, Trump führe Gespräche über einen Ersatz für McMaster, wolle sich aber noch Zeit lassen, um dessen Demütigung zu vermeiden. Zudem wolle er gleich einen Nachfolger benennen können. Erst am Dienstag hatte Trump US-Außenminister Rex Tillerson entlassen.

Der »Washington Post« zufolge zögern einige Mitarbeiter im Weißen Haus mit einer Entlassung McMasters, bevor dieser eine Beförderung zum Vier-Sterne-General oder »einen anderen komfortablen Landeplatz« sicher habe. Trump erwäge zudem weitere personelle Änderungen. Die Zeitung beruft sich auf fünf informierte Personen. AFP/nd