Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank zahlt ihren Mitarbeitern für 2017 trotz Verlusts wieder hohe Boni. Die leistungsabhängige variable Vergütung für 2017 beträgt insgesamt knapp 2,3 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Kreditinstitut am Freitag mitteilte. Der Verlust der Bank ist demnach 200 Millionen Euro höher als Anfang Februar angegeben: Er beträgt 735 Millionen Euro. Es ist das dritte Verlustjahr in Folge. Wegen der schlechten Zahlen hatte die Bank für 2016 »nur sehr begrenzt« Boni gezahlt, 2017 kehrte sie zurück zum »normalen Vergütungssystem«. Vor allem Investmentbanker erhalten hohe Sonderzahlungen. Der Vorstand allerdings habe auf seine Boni verzichtet. AFP/nd Kommentar Seite 2