Da durften sie noch: Vita Semerenko und Valj Semerenko beim Weltcup in Chanty-Mansijsk Foto: imago/Gepa

Medaillen hatte man in der Ukraine von den Biathletinnen und Biathleten bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea erwartet - war es doch gerade die Frauenstaffel, die mit ihrem Gold 2014 im russischen Sotschi Geschichte schrieb, während auf dem Maidan Menschen starben. Doch in Pyeongchang konnte die ukrainische Biathlonmannschaft 2018 nicht glänzen: Beste Platzierung war ein siebter Platz der Mixed-Staffel, die Biathlon-Staffel der Frauen, die sonst stets zur Weltspitze gehört, landete auf Rang elf. Zuhause war man empört, zumal auch noch allerlei interne Konflikte während der Spiele in die Medien gelangten: Sogar von einer Affäre zwischen dem Cheftrainer der Frauen und einer Topsportlerin war die Rede.

Es ist ein Desaster: Noch vor Wochen absoluter Publikumsliebling, hat das ukrainische Biathlon durch Pyeongchang viel an Beliebtheit eingebüßt. Selten war der Zeitpunkt für einen politischen Konflikt ungelegener für den ukraini...