Die Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz würdigt die vor wenigen Tagen gestorbene Künstlerin Gisela Breitling (1939 - 2018) mit einer Andacht in der St. Matthäus-Kirche am Kulturforum. Anschließend werde zu einer Besichtigung von Werken der Mitbegründerin des Berliner Verborgenen Museums in der Kirche eingeladen, teilte die Kulturstiftung am Freitag in Berlin mit. Die Andacht beginnt am Mittwoch um 12.30 Uhr.

Breitling gewann 1988 den Wettbewerb zur künstlerischen Ausgestaltung des Turms der St. Matthäus-Kirche. Seit 1993 sind dort 16 Ölgemälde der Künstlerin zu Texten des Matthäus-Evangeliums zu sehen, in denen sie sich mit den Frauen in den Bibeltexten auseinandersetzt. Das Verborgene Museum wurde 1986 zur Dokumentation der Kunst von Frauen gegründet. Dort werden vor allem Werke vergessener europäischer Künstlerinnen gezeigt.

Gisela Breitling wurde am 27. Mai 1939 in Berlin geboren, studierte in den 60er Jahren an der damaligen Hochschule für Bildende Künste in Westberlin und war 1977 an dem feministischen Ausstellungsprojekt »Künstlerinnen International 1877 - 1977« beteiligt. Die Künstlerin wurde 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt und starb am 12. März 2018. Im Verborgenen Museum ist bis zum 25. März die Ausstellung »Kriegsfotografinnen in Europa 1914 - 1945« zu sehen. epd/nd