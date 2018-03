Den 360 Reedern in Deutschland steht das Wasser bis zum Hals: Angebot und Nachfrage sind seit der Wirtschaftskrise 2008 völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Ursache ist das Überangebot an Frachtraum. Denn als der Handel boomte, ließ sich mit Schiffen viel Geld verdienen. Doch dann kam die Finanzkrise und die Blase in der Schifffahrt platzte. Der Markt brach ein und Hunderte Schiffe dümpelten ohne Aufträge in den Häfen. Der Dokumentarfilm von Nadja Kölling beleuchtet die Krise der Reeder und fragt, wer dafür verantwortlich ist und wer die Zeche zahlt. Foto: Radio Bremen / Christoph Oldach

