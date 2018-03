London. Wegen der schleppenden Verhandlungen muss der britische EU-Austritt nach Einschätzung des Brexit-Ausschusses des Londoner Parlaments womöglich verschoben werden. In zentralen Fragen wie einer weiter offenen Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland seien kaum Fortschritte erzielt worden, hieß es am Sonntag in einem neuen Bericht der Brexit-Kommission. »Wenn grundlegende Aspekte der künftigen Partnerschaft im Oktober 2018 noch vereinbart werden müssen, sollte die Regierung eine begrenzte Ausweitung des Zeitraums gemäß Artikel 50 anstreben.« Dieser sieht eine zweijährige Frist vor, die am 29. März 2019 endet. AFP/nd