Colombo. Bei Protesten gegen den von Präsident Abdulla Yameen verhängten Ausnahmezustand auf den Malediven sind mehr als 140 Demonstranten festgenommen worden. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben der Opposition Tausende Menschen am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag an den verbotenen Protesten in der Hauptstadt Male. Die Polizei setzte demnach Pfefferspray und Tränengas gegen die Demonstranten ein. Der Machtkampf in dem Touristenparadies im Indischen Ozean war Anfang Februar eskaliert. Der autoritär regierende Staatschef Yameen verhängte den Ausnahmezustand und ließ den obersten Richter des Landes und den Führer der Opposition wegen Bestechung und Umsturzversuches festnehmen. AFP/nd