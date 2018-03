Colombo. Der Ausnahmezustand in Sri Lanka ist nach knapp zwei Wochen wieder aufgehoben worden. Präsident Maithripala Sirisena sagte am Sonntag, die Sicherheitslage habe sich verbessert. Daher habe er angeordnet, dass die Maßnahme in der Nacht zum Sonntag beendet werde. Die Regierung hatte den Ausnahmezustand am 6. März nach Zusammenstößen zwischen Buddhisten und Angehörigen der muslimischen Minderheit verhängt. AFP/nd