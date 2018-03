Sie gehören zur ersten Generation der Maler, die den Ruf Worpswedes als bedeutende Künstlerkolonie in Deutschland begründet haben: Carl Vinnen und Karl Krummacher. Ihre Werke werden aber selten mit einer eigenen Ausstellung gewürdigt. Das ändert jetzt die Kunstschau in Lilienthal bei Bremen, in der am Sonntag eine Schau unter dem Titel »Gemälde zweier Freunde« eröffnet wurde. Mit 90 Arbeiten sei eine repräsentative Ausstellung zum Werk der beiden Künstler zusammengekommen, sagte Hans Adolf Cordes von der Kunststiftung Lilienthal.

Bis zum 7. Oktober sind die Bilder von Vinnen (1863-1922) und Krummacher (1867-1955) zu sehen. »Vinnen gilt mit seinen farbintensiven Gemälden als Kolorist unter den Worpsweder Malern, Krummacher als der Chronist mit seinen Bildern bäuerlichen Lebens in Haus und Hof«, erläuterte Cordes. Die Leihgaben kommen von Museen und privaten Sammlern, viele auch von den Familien Vinnen und Krummacher, denen Cordes für die Unterstützung besonders dankte. epd