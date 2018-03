Unten links

»Keine Übergewichtsepidemie bei Kindern in Deutschland«, meldet erfreut der Verband der Lebensmittelwirtschaft. Nach einer Studie des Robert-Koch-Instituts sei somit auch die Annahme widerlegt, »ein Diabetes-Tsunami« rolle auf uns zu. Das ist gut zu wissen, schließlich kann nun eine Fettsuchtplage ebenso ausgeschlossen werden wie ein Adipositasbeben. Ist noch mit einer Übergewichtslawine zu rechnen? Nein! Und mit Beleibtheitsausbrüchen auch nicht. Wer meinte, Speckröllchenmonsterwellen drohten, muss das ebenso überdenken wie die vermeintliche Gefahr von Korpulenzkaventsmännern. Selbst Fülligkeitsflächenbrände scheinen also erstmal vom Tisch, wobei dann wohl auch Dickleibigkeitsfluten eingedämmt sind. Fettpolstereruptionen konnten nämlich nicht bestätigt werden, ebenso wenig wurde eine Hüftgoldseuche entdeckt. Weil die Lebensmittelwirtschaft klar gemacht hat, dass keinerlei Normalgewichtsdürre droht, ist eigentlich alles in Butter. rst