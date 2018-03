Dämpfer für Hansa

Rostocks Trainer Pavel Dotchev war nach dem 0:1 und der schwachen Leistung in Aalen richtig angefressen. »So, wie wir momentan spielen, geht es nach unten«, sagte Dotchev und forderte mit Blick auf das Nachholspiel am Dienstag in Großaspach: »Da müssen wir ganz anders auftreten, sonst machen wir uns vieles kaputt, was wir uns bisher aufgebaut haben.« Hansas Hoffnungen auf den Zweitligaaufstieg erhielten einen weiteren Dämpfer. Die Norddeutschen haben nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie nunmehr zehn Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei. »Das war ein schwaches Spiel von uns. Die Niederlage geht absolut in Ordnung«, sagte Dotchev. Mattia Trianni (58.) erzielte das Tor des Tages für die von Peter Vollmann betreuten Aalener. Hansas Soufian Benyamina vergab mit einem verschossenen Foulelfmeter die Chance auf wenigstens einen Punkt.

Zwickau ohne Glück

Zwickaus scheidender Trainer Torsten Ziegner war trotz der 0:2-Niederlage gegen Tabellenführer Paderborn zufrieden. »Die Leistung macht mir Mut. Wenn wir weiter so spielen, werden wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben«, sagte der frühere Profi. Denn sein Team war lange auf Augenhöhe. »Der einzige Unterschied war die Cleverness der Paderborner bei den Toren«, befand er. Für den FSV war es nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie wieder eine Niederlage. Der FSV präsentierte sich von Beginn an aggressiv in den Zweikämpfen und suchte auch immer wieder den Weg Richtung Tor - vergeblich. Im zweiten Durchgang scheiterten Ronny König per Flachschuss und Fabian Eisele mit einem Kopfball an SCP-Schlussmann Leopold Zingerle. In der Schlussphase drängte der FSV auf den Ausgleich, doch Daniel Gremsl und Christian Mauersberger im Nachsetzen hatten kein Glück.

Chemnitz gewinnt Kellerduell

Der Chemnitzer FC hat mit dem 2:1 (2:0) im Kellerduell gegen Bremen einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib errungen. Dennis Grote per Foulelfmeter und Myroslav Slavov machten den siebten Saisonerfolg perfekt. Chemnitz hat auf Tabellenplatz 18 vier Punkte Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz. Für Werder ist der Abstieg wohl kaum noch abzuwenden. Die Gastgeber mussten auf Daniel Frahn (Magen-Darm-Infekt)und Tom Scheffel verzichten, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte. Dennoch übernahm der CFC von Beginn an die Initiative und führte zur Pause verdient. In der zweiten Hälfte hätte Florian Hansch alles klar machen können, doch er vergab gleich drei klare Möglichkeiten. In der Schlussviertelstunde erhöhte die Gäste aus Bremen noch einmal den Druck, doch zu einem Punktgewinn reichte es für die Norddeutschen nicht.

Halle siegt im Schnee

»Es ist unbegreiflich für mich, dass man so ein Spiel anpfeift«, ärgerte sich Lottes Trainer Andreas Golombek nach der 0:1-Niederlage auf dem schneebedeckten Rasen im Erdgas Sportpark in Halle. »Viel Fußball spielen ging da nicht.« Die Schulterverletzung von Jaroslaw Lindner, mit der er in 64. Minute ausgewechselt werden musste, hätte sich der Stürmer nach Golombeks Überzeugung bei einem besseren Platz nicht zugezogen. Halles Trainer Rico Schmitt bezeichnete das Spielfeld als »schwierig, aber nicht irregulär«. Sein Team habe gezeigt, dass es gewinnen wollte und das letztlich auch durch den Kopfballtreffer von Kapitän Klaus Gjasula schaffte. Schmitt haderte jedoch mit der Chancenverwertung: »Wir hätten durchaus mit einer höheren Führung in die Halbzeit gehen können.« Das soll am Mittwoch im Viertelfinale des Landespokals gegen den 1. FC Magdeburg besser klappen.

Erfurt auf Abschiedstournee

Der Insolvenzantrag durch Rot-Weiß-Präsidenten Frank Nowag im Alleingang, ohne den Aufsichtsrat zu informieren, ist immer noch Thema in Erfurt. Zur Begründung sagte Nowag, so spät am Abend habe er die Aufsichtsräte einfach nicht mehr stören wollen. Daraufhin trat der Aufsichtsrat am Donnerstag zurück. Das alles blendeten die Erfurter auf dem Platz für 90 Minuten aus. Sie präsentierten sich anders als die Führungsriege als Einheit auf und verkauften sich trotz der 2:4-Niederlage auswärts gegen den Favoriten Wehen-Wiesbaden ordentlich. Die Spieler traten gelöst wie selten sonst auswärts auf. Sicher auch, weil sich viele für andere Klubs anbieten wollen. »Jeder einzelne Spieler soll die Bühne nutzen, um sich in den Fokus zu spielen. Und wir dürfen uns nichts vorwerfen lassen und das wollen wir auch tun«, sagte Trainer Stefan Emmerling mit Blick auf das Thema Wettbewerbsverzerrung. dpa/nd