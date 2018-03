Oranienburg. Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen würdigt die protestantischen Häftlinge, die zwischen 1936 und 1945 in dem Konzentrationslager inhaftiert waren, mit einer neuen Ausstellung. Unter dem Titel »Religion: Evangelisch« werden Biografien von 13 Gefangenen sowie von zwei SS-Männern vorgestellt, die aktive Mitglieder der evangelischen Kirche waren. Die in Kooperation mit der evangelischen Landeskirche erarbeitete Wanderausstellung wurde am Sonntag eröffnet und ist bis zum 27. Mai zu sehen. Danach wird sie in Einrichtungen der evangelischen Kirche gezeigt. Die Ausstellung veranschaulicht auf 18 Schautafeln die Bandbreite der evangelischen Häftlinge, ihre soziale und nationale Herkunft, ihre politischen Motive sowie ihr religiöses und soziales Leben in Sachsenhausen. Zu den prominenten evangelischen Häftlingen gehörten der Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Juliusz Bursche, Pfarrer Martin Niemöller und der Jurist Friedrich Weißler, der als Mitverfasser einer an Hitler gerichteten Denkschrift 1937 in Sachsenhausen ermordet wurde. epd/nd