Ein Obdachloser ist am Bahnhof Zoologischer Garten binnen weniger Stunden offenbar gleich zweimal Opfer eines Räuber-Duos geworden. Zunächst sollen die beiden 14 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen dem 68-Jährigen seine Habe gestohlen haben, als dieser in der Nacht zum Samstag im Wartebereich eines Bahnsteigs schlief, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen soll das Duo sein Opfer dann festgehalten, mit Reizgas bedroht und dessen Handy geraubt haben. Ein Zeuge rief Beamte der Bundespolizei, die die beiden Männer festnahmen. Gegen sie wurden noch am Samstag Haftbefehle erlassen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage sagte. dpa/nd