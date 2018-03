In trauter Runde standen wir nach getaner Arbeit am ersten Abend der Leipziger Buchmesse an unserem Stand in Halle 5 G 406 und ließen den Tag Revue passieren. Über die Eröffnungsveranstaltung am Vortag und reichlich Gegenprotest angesichts der Präsenz rechter Verlage, leider auch in diesem Jahr auf der Messe. Außerdem auch über Staatsanwaltichen Umgang mit rechter Gewalt, die Wirkungsmächtigkeit politischer Lieder oder die letzten Tage des Gulags.

Folge 4 : Ein bewegender Messetag by ndBlätterrauschen ndBlätterrauschen

Ihr hört:

Olaf Koppe

Mario Pschera

Irmtraud Gutschke

Florian Brand