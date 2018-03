Hinter dem Sieger René Wilke (LINKE) geht der unterlegene Martin Wilke (parteilos) vorbei. Foto: Fensterplatz-Film/Christopher Kadetzki

»Frankfurt geht besser«, lautete das Motto des Landtagsabgeordneten René Wilke (LINKE) im Oberbürgermeisterwahlkampf von Frankfurt (Oder). Nun darf und muss der 33-Jährige beweisen, dass es besser kann als der bisherige Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos). Bei der Stichwahl am Sonntag besiegte René Wilke seinen Namensvetter, mit dem er weder verwandt noch verschwägert ist. René Wilke lag nach Auszählung von 57 der 59 Stimmbezirke uneinholbar mit 62,5 Prozent der Stimmen vor Martin Wilke, der auf 37,5 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,6 Prozent.

Nachdem der bei der Bevölkerung durchaus beliebte Oberbürgermeister Fritz Krause (SED) im Jahre 1990 im Zuge der Wende abtreten musste, stellen die Sozialisten nun 28 Jahre danach wieder den Rathauschef in der 59.000 Einwohner zählenden Stadt an der polnischen Grenze. Die aus dem Zusammenschluss von PDS und Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit hervorgegangene LINKE stellt mit René Wilke auch erstmals im Land Brandenburg einen Oberbürgermeister. Bisher gibt es im Bundesland mit Kornelia Wehlan (LINKE) in Teltow-Fläming nur eine Landrätin der Partei.

Die politische Ernte seiner Tätigkeit für seine Heimatstadt Frankfurt (Oder) einfahren könne er jetzt nur, weil er zuvor jahrelang gesät und das Feld bestellt habe, versuchte René Wilke zu erklären, wie es zu seinem Erfolg kommen konnte. Er lobte zugleich sein fleißiges Team. Quasi in die Lehre gegangen ist René Wilke als Wahlkreismitarbeiter des Landtagsabgeordneten Axel Henschke, des Bundestagsabgeordneten Thomas Nord und des Europaparlamentariers Helmut Scholz. 2014 gewann René Wilke den Landtagswahlkreis in Frankfurt (Oder) und zog ins Parlament ein. Er wurde stellvertretender Linksfraktionschef im Landtag. Im Stadtparlament steht er an der Spitze der Linksfraktion. Er ist begeisterter Radsportler und verbringt die ihm dann noch verbleibende Freizeit gern mit Büchern, Filmen, Familie und Freunden.

Torsten Weil

Auch die LINKE-Kreisvorsitzende Sandra Seifert dachte laut darüber nach, wie der Sieg möglich wurde. Sie sprach in diesem Zusammenhang von einem »konstruktiven Streit« mit den Grünen, was nicht immer leicht sei. Die Bündnisgrünen, die in Frankfurt (Oder) nicht besonders stark sind, haben René Wilke gemeinsam mit der Linkspartei für die Oberbürgermeisterwahl nominiert und dürfen sich deswegen nun auch ein wenig in seinem Erfolg sonnen. Seifert erinnert auch daran, auf welch ungewöhnliche Art René Wilkes Wahlprogramm zustande gekommen ist. 180 Einwohner der Stadt, darunter auch sozial Abgehängte und Menschen, die sich gewöhnlich nicht sonderlich für die Kommunalpolitik interessieren, die keine klassischen Sympathisanten der Sozialisten sind, haben sich mit ihren Ideen für die Zukunft der Stadt eingebracht.

Was sicher aus eine Rolle gespielt hat: René Wilke ist ein ruhiger, freundlicher Typ mit einer angenehmen Stimme, den die Bürger als grundehrlich und entgegenkommend erleben. Man hat ihn früher mal den Gregor Gysi von Frankfurt (Oder) genannt, weil er dem Bundestagsabgeordneten Gysi ein wenig ähnlich sieht. Nicht zu verkennen sind allerdings auch die Unterschiede zwischen beiden Männern. Augenfällig ist René Wilke viel jünger und eine ganzes Stück größer als Gysi. Daneben punktet er nicht wie Gysi mit spritzigen Bemerkungen. Ihn zeichnet eine nachdenkliche, sehr bescheidene, fast schon selbstzweiflerische Art aus. So wollte René Wilke trotz seines großen Vorsprungs vor der Stichwahl nicht so recht daran glauben, dass er am Ende auch wirklich als Sieger dastehen wird.

Für Begeisterung sorgt René Wilkes Erfolg auch deshalb, weil es ihm gelungen ist, den AfD-Kandidaten Wilko Möller mit einem deutlichen Ergebnis aus dem Rennen zu werfen. Man wird sich René Wilkes Rezept genau ansehen müssen, um es bei den bevorstehenden sechs Landratswahlen am 22. April wenigstens in einem Teil der Landkreise eventuell kopieren zu können.