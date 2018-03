Guben. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) überreichte am Montag einen Förderbescheid über 52 000 Euro an den Verein »MuT - Marketing und Tourismus in Guben«, der mit der Initiative »Guben tut gut« um die Rückkehr von abgewanderten Einwohnern wirbt. Die Einwohnerzahl der Stadt im Landkreis Spree-Neiße sei von knapp 33 000 Menschen im Jahr 1990 auf nur noch knapp 18 000 gesunken, sagte Woidke. »Die Folgen der Abwanderung vor allem junger Menschen sind enorm. Es ging nicht nur eine halbe Elterngeneration verloren, es verschwanden Fachkräfte, Ehrenamtler und nicht zuletzt Steuerzahler.« Es sei Unterstützung wert, »wenn engagierte Bürger diesen Trend stoppen und umkehren wollen«. Das Konzept des Vereins, der sich durch Kooperationen mit der Stadtverwaltung und Unternehmen wie dem Energieversorger und der Wohnungsbaugesellschaft breit aufstelle, sei schlüssig. Es könne ein Musterbeispiel für weitere Rückkehrer-Initiativen im Land Brandenburg werden. dpa/nd Seite 11