Auf Unterschlupf im knapp 100 Kilometer Luftlinie entfernten Froschmuseum im nordhessischen Dohrenbach könnte die Frösche-Schar vom Brocken dabei wohl kaum hoffen. »Wir haben schon jetzt nicht mehr genügend Platz für unsere eigenen Frösche«, sagt die Leiterin Marion Zindel. Denn das Museum in Dohrenbach beherbergt inzwischen mehr als 10.000 Frosch-Figuren aller Art. dpa/nd

Was mit der Frösche-Sammlung geschieht, wenn die Wetterwarte auf dem Brocken in den kommenden Jahren - wie es derzeit geplant ist - durch eine neue vollautomatische Station ersetzt würde, ist noch unklar. »Sollte die Immobilie nach der Automatisierung vom DWD geräumt und dann von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwertet werden, müssten die Wetterfrösche wohl auf Wanderung gehen«, sagt DWD-Sprecher Kirsche.

Inzwischen halten die Frösche nahezu alle Räume des fünfgeschossigen Wetterturms auf dem Plateau des 1141 Meter hohen Berges besetzt. Sie hocken dort in Regalen, sitzen auf Schränken, liegen auf Kommoden, drängen sich auf eigens an die Wände gedübelten Brettern. »Wenn es noch enger werden sollte, bringen wir einfach noch mehr Latten an«, sagt Kinkeldey. »Dann gibt es genug Platz.«

Wetterfrösche zu sammeln, sei beim Deutschen Wetterdienst ein weit verbreitetes Hobby, sagt Uwe Kirsche, der beim DWD in Offenbach die Öffentlichkeitsarbeit leitet. »Man trifft da und dort auf einzelne Exemplare bis hin zu kleinen Sammlungen.« Die private Kollektion auf dem Brocken sei aber wohl die größte unter allen Standorten des Deutschen Wetterdienstes.

»Wie viele es genau sind, weiß keiner«, sagt Marc Kinkeldey von der Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf der höchsten Erhebung Norddeutschlands. »Auf jeden Fall sind es mehr als 1000. So weit habe ich neulich mal gezählt«, berichtet der stellvertretende Leiter der rund um die Uhr besetzten Wetterstation. Kinkeldey und seine Kollegen haben die Froschfiguren in den vergangenen Jahren zusammengetragen.

Sie sind aus Stoff, Plastik oder Ton. Andere wiederum sind aus Glas, Holz, Porzellan oder Metall. Viele sind winzig, manche riesig, einige dick, andere dünn. Eine Menge von ihnen haben Glupschaugen. Fast alle aber sind grün und sie sind kaum zu zählen: Auf keinem anderen Berg Deutschlands dürfte es so viele Wetterfrosch-Figuren geben wie auf dem Brocken im Harz nahe der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen.

