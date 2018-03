Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich hinter die Forderung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach einer Verlängerung der Kontrollen an den deutschen Grenzen ausgesprochen. Eine Verlängerung sei derzeit notwendig, weil der Schutz der europäischen Außengrenzen noch nicht garantiert sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Darüber gebe es zwischen der Regierungschefin und dem Minister eine Absprache im Grundsatz. Über Details sei aber noch nicht gesprochen worden. Seehofer hatte am Wochenende auch eine Ausweitung der Kontrollen gefordert. Seibert unterstrich, die Bundesregierung sei darin einig, dass die Freizügigkeit einer der großen Schätze der Europäischen Union sei. Deswegen solle sie bewahrt werden. Dies könne aber nur funktionieren, wenn die EU-Außengrenzen umfassend geschützt würden. Die Bundesregierung habe das gemeinsame Ziel, diesen Grenzschutz zu verbessern. epd/nd