Persönliche Termine für die Wechselsprechstunde erhalten Verbraucher am landesweiten Servicetelefon unter (0331) 98 22 9995 (Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr). Zum Termin mitbringen müssen sie nur ihre letzte Jahresabrechnung.

Vorsichtig sollten Verbraucher bei Angeboten mit Vorkasse sein, besonders wenn es sich um erhebliche Beträge, wie etwa einen Jahresbeitrag, handelt. Denn bei Insolvenz des Anbieters ist das Geld meist verloren. Auch von Paketpreisen raten wir ab. Denn meist verbraucht man entweder weniger oder man muss Strom dazukaufen und das meist deutlich teurer als in einem Tarif ohne Paket. Paketpreise kommen höchstens in Frage, wenn Verbraucher über Jahre einen sehr konstanten Verbrauch haben.

Wir empfehlen einen Tarif mit kurzer Kündigungsfrist. In der Regel ist es empfehlenswert, sich nicht länger als ein Jahr zu binden. Dann können Verbraucher auf aktuelle Preisentwicklungen reagieren und nach Ablauf der Bindungsfrist zu einem anderen Anbieter wechseln. Nach Ablauf des Jahres sollte die Kündigungsfrist maximal einen Monat betragen.

Zu empfehlen ist ein kritischer Blick auf mögliche Voreinstellungen und Filter. Es ist zum Beispiel sinnvoll, sich die Tarife ohne mögliche Bonuszahlungen anzeigen zu lassen, weil sie häufig an Bedingungen geknüpft sind und nur einmalig gelten.

