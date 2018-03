Schäden sind so schnell wie möglich der Versicherung zu melden und mit Fotos zu dokumentieren. Weitere Infos unter www.verbraucherzentrale.de.

Überschwemmung ist auch in der Teilkasko für das Auto mitversichert. Gekürzt oder verweigert werden kann die Zahlung, wenn das Fahrzeug trotz polizeilicher Warnung im gefährdeten Gebiet abgestellt wurde. Die Vollkasko ist etwa in der Pflicht, wenn ein Baum auf die Fahrbahn stürzt und das Auto auffährt, weil es nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Die Verbraucherzentralen haben einige Tipps zusammengestellt. So kommen für die Schäden Hausrat-, Gebäude- und Kaskoversicherungen infrage. Ein Sturm beginnt für Versicherungen allerdings erst ab Windstärke 8, das sind etwa 62 km/h Windgeschwindigkeit. Aber wie soll man das nachweisen, hat der Sturm erst einmal die Dachziegel weggeschleudert?

