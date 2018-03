Der Ratgeber hat 384 Seiten und kostet 34 Euro. Bestellmöglichkeiten im Online-Shop unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de oder unter (0211) 38 09-555. Er ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.

Auch Aspekte wie ökologisches Bauen und regionale Baukultur spielen eine Rolle. Der Ratgeber bereitet Leserinnen und Leser auf den komplexen Planungs- und Bauprozess vor, für den umfangreiches finanzielles, rechtliches und technisches Wissen nötig ist. nd

Ausgerechnet beim teuren Hausbau gibt es trotz jüngster Gesetzesänderungen nur wenig Schutzrechte. Bauherren müssen also die Risiken, die sie eingehen, vollständig tragen. Deshalb besteht eine große Kunst darin, die Risiken frühzeitig zu erkennen. Alles muss so strukturiert und vorbereitet werden, dass das Bauen sicher im Kosten- und Zeitrahmen ablaufen kann.

