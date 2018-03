Foto: fotolia/ThomBa

Tettenweis ist eine niederbayerische Landgemeinde im unteren Rottal mit an die 1700 Einwohnern, an Vereinen gibt es die kirchliche Bläsergruppe, die Reservistenkameradschaft, den Tennisklub und die Almschützen. Bekanntester Sohn des Ortes ist Franz von Stuck, daselbst 1863 als Sohn eines Müllers geboren und später als »Münchner Malerfürst« weltbekannt. In Tettenweis schreitet der Ausbau von Breitbandkabeln voran und seit 2017 wird am östlichen Ortsrand das Neubaugebiet Martinsweg erschlossen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Tettenweis bei Egon Greipl in Ungnade gefallen ist. Greipl war vor seiner Pensionierung Bayerischer Generalkonservator und sitzt jetzt für die ÖDP im Passauer Stadtrat. Und die Ökopartei kämpft derzeit zusammen mit den Grünen und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft mit einem Volksbegehren gegen den Flächenfraß in Bayern. Deshalb hält Greipl an diesem Montag in der vollbesetzten Aula der Philos...