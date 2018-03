Tel Aviv. Die Haftstrafe eines wegen Totschlags verurteilten israelischen Soldaten wird verkürzt. Ein zuständiger Ausschuss habe entschieden, dass Elor Asaria nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner 14-monatigen Haftstrafe am 10. Mai freikommen werde, teilte die israelische Armee am Montag auf Twitter mit. Der Kampfsanitäter hatte im März 2016 in Hebron einen am Boden liegenden verletzten palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss getötet. dpa/nd