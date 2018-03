Die Neuauflage des Actionfilms um die Videogame-Heldin Lara Croft ist in Deutschland auf Platz eins der Kinocharts gesprungen. Gut 165 000 Besucher wurden von Donnerstag bis Sonntag für den neu gestarteten Film »Tomb Raider« in den Kinos gezählt, wie Media control mitteilte. Der Agententhriller »Red Sparrow« rutschte indes auf Platz zwei. dpa/nd

