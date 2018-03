Der frühere Chefredakteur und Mitherausgeber des Nachrichtenmagazins »Focus«, Helmut Markwort (81), will für die FDP in den bayerischen Landtag einziehen. Als Chefredakteur habe er nicht parteipolitisch aktiv sein können, sagte er dem Sender »Antenne Bayern« nach der Aufstellung der Kandidatenliste der oberbayerischen FDP. »Aber jetzt bin ich frei und unabhängig, und da habe ich mir gedacht, ich versuche noch mal, der FDP zu helfen, dass sie wieder in den bayerischen Landtag kommt - das ist dringend notwendig.«

Markwort wurde dem Bericht nach auf Platz 32 der Liste gewählt. »Im Bundestag«, sagte er, »wäre der Platz 32 eine hoffnungslose Angelegenheit.« Aber in Bayern hätten die Wähler die »großartige Möglichkeit, die Liste zu verändern«. Er habe bereits zahlreiche Anfragen von FDP-Direktkandidaten für Wahlkampfauftritte erhalten, sagte Markwort. »Ich höre mit gewissem Ärger, mit welcher unverschämten Arroganz CSU-Leute sagen: ›Wir haben den Alleinvertretungsanspruch für das bürgerliche Lager.‹« dpa/nd