Jerusalem. In der Jerusalemer Altstadt hat ein Palästinenser einen israelischen Sicherheitsbeamten mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt. Der Beamte sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden und dort seinen Verletzungen erlegen, teilten die israelischen Behörden am Sonntag mit. Der Angreifer sei noch am Tatort von der Polizei durch Schüsse getötet worden, erklärte ein Behördensprecher. Erst am Freitag hatte ein Palästinenser mit seinem Auto eine Gruppe von israelischen Soldaten im Westjordanland gerammt und dabei zwei Soldaten getötet und zwei weitere verletzt. Die radikalislamische Palästinenserbewegung Hamas hatte am Freitag zu einem »Tag des Zorns« aufgerufen. Anlass war die 100 Tage zuvor verkündete Entscheidung von US-Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. AFP/nd