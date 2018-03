Der 33-jährige René Wilke hat sehr gute Chancen, Oberbürgermeister in Frankfurt (Oder) zu werden

Werbung ist nicht verkehrt, und Fördermittel für Rückkehrer-Initiativen sind sicherlich gut investiertes Geld. Damit ist es aber nicht getan. Wegen der herrlichen Landschaft beispielsweise mit den ausgedehnten Wäldern und den vielen Seen im Norden Brandenburgs kommen vielleicht die Touristen. Zum Arbeiten und Leben, zum groß werden und zum alt werden, braucht es aber mehr.

»Brandenburg, es kann so einfach sein«, lautet ein derzeit heftig diskutierter Vorschlag für einen neuen Werbeslogan des Landes. Es könnte tatsächlich einfach sein. Ist es aber nicht.

Jobs sind inzwischen in Brandenburg zu finden. Fachkräfte werden gesucht. Aber die Bezahlung ist im Durchschnitt schlechter als im Westen. Kitaplätze sind vorhanden, aber die Gebühren sind in einigen Städten und Gemeinden unverschämt hoch. Schnelle Internetverbindungen lassen auf dem Lande schon lange auf sich warten, und das schreckt junge Leute heutzutage ab.

Das heißt aber noch lange nicht, dass Brandenburg überall wächst und gedeiht. Es gibt die Rückkehrwilligen, die ab den 1990er Jahren auf der Suche nach Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen die Heimat verließen und ihr Glück in Westdeutschland suchten. Dort sind sie nicht alle glücklich geworden. Es fehlen die Familien und die alten Freunde, das gewohnte Umfeld mit den schönen Erinnerungen aus Kindertagen. Das Heimweh plagt.

Andreas Fritsche über Probleme einer Rückkehr in die alte Heimat

