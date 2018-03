Brüssel. Die EU und Großbritannien haben sich auf eine Brexit-Übergangsphase bis Ende 2020 verständigt. Das teilte der britische Brexit-Minister David Davis am Montag in Brüssel bei einer Pressekonferenz mit EU-Verhandlungsführer Michel Barnier mit. Beide Seiten einigten sich auch darauf, ohne bessere Alternative eine von der EU vorgeschlagene »Auffanglösung« für die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland in Kraft zu setzen. Die Einigung werteten sie als wichtigen Schritt hin zu einem geordneten Austritt. In der Übergangsphase wird Großbritannien nach dem Brexit im März 2019 noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleiben. Die britische Premierministerin Theresa May hatte ursprünglich eine zweijährige Übergangsphase bis in das Jahr 2021 hinein vorgeschlagen. Die EU will diesen Zeitraum aber Ende 2020 mit ihrem aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen beenden. Sonst müssten für einige Monate neue Finanzvereinbarungen mit London getroffen werden. AFP/nd