Rostock. In Rostock sollen am Mittwoch 16 Medizinstudenten die ersten speziellen Stipendien von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erhalten, mit denen der Ärztemangel auf dem Land bekämpft werden soll. Die Studierenden erhalten monatlich 300 Euro und verpflichten sich dafür, nach Studium und Facharztweiterbildung für mindestens fünf Jahre im ländlichen Raum oder im öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbeiten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Halten sie sich nicht daran, kann das Geld zurückgefordert werden. dpa/nd

Appell an Bundesregierung

Ausbau einer alten Fabrikruine in Neustadt/Nordsachsen zu einem Kultur- und Bildungsort wird von der Gemeinde behindert

Mitgliederstärkster SPD-Landesverband steht vor Personalveränderungen und will AfD an der Ruhr zurückdrängen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!