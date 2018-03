Im Nordosten soll es ein Generalsekretär richten

Güstrow. Die Modernisierung der SPD in Mecklenburg-Vorpommern soll künftig von einem Generalsekretär begleitet werden. Das Amt soll der stellvertretende Landesvorsitzende Julian Barlen übernehmen, sagte die Vorsitzende der Landes-SPD, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, am Wochenende in Güstrow.

In der Stadt waren der Landesvorstand und der Landesparteirat – die Vertretung der acht Kreisverbände – in eine zweitägige Klausur gegangen. Die Gremien seien ihrem Vorschlag einstimmig gefolgt, das Amt zu schaffen und mit Barlen zu besetzen, sagte Schwesig, die auch Bundes-Vizevorsitzende ist. Über die Satzungsänderung soll ein Sonderparteitag am 26. Mai entscheiden. Dann sollen auch der Generalsekretär und ein neuer Vize-Vorsitzender gewählt werden, kündigte Schwesig auf einer Mitgliederkonferenz ebenfalls am Wochenende an.

Der 38-jährige Barlen sagte, er würde die Zeit bis zum Parteitag gerne zu Gesprächen nutzen, um zu erfahren, welche Erwartungen an das Amt des Generalsekretärs gestellt würden. Der studierte Volkswirt war von 2011 bis 2016 Abgeordneter des Landtages. Derzeit leitet er unter anderem die Projekte Endstation Rechts und Storch Heinar. Über die Ausgestaltung des neuen Amtes – etwa ob es ein Haupt- oder Ehrenamt sein soll – wurde Schwesig zufolge noch nicht im Detail gesprochen. Auf der Mitgliederkonferenz rief Schwesig mit Blick auf die Kommunalwahl 2019 die Sozialdemokraten auf, sich in den Kommunen zu engagieren. dpa/nd