Ein Autodieb, der einen Polizisten auf der Flucht mitgeschleift und schwer verletzt hatte, ist zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 29-Jährigen am Montag unter anderem des versuchten Mordes schuldig. Der aus Polen stammende Dieb habe erkannt, dass ein Mensch an dem gerade gestohlenen Auto hing. Um dennoch zu entkommen, habe er versucht, den Mann abzustreifen, so die Richter. Der 54-jährige Polizist war bei der Tat im August 2015 in Lichtenberg so schwer verletzt worden, dass er bis heute nicht dienstfähig ist. Der Staatsanwalt hatte unter anderem wegen versuchten Totschlags neun Jahre und sechs Monate Haft verlangt. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden, jedoch geltend gemacht, dass er unter Drogeneinfluss gestanden habe. Das Gericht sprach den Mann auch des Bandendiebstahls, der Unfallflucht und des Widerstands schuldig. Es ordnete eine vierjährige Führerscheinsperre sowie die Unterbringung in einer Entzugseinrichtung nach Verbüßung eines Teils der Strafe an. dpa/nd