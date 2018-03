Zwei Männer haben in Kreuzberg einer Frau das Handy geraubt. Der 42-Jährigen sei am Sonntagabend auf der Lindenstraße von hinten das Gerät aus der Hand geschlagen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der unbekannten Täter habe das Handy an sich genommen, der andere habe der Frau eine Schlag in den Rücken versetzt. Anschließend seien sie geflohen. Die Frau wurde leicht an den Händen verletzt. dpa/nd