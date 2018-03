Der Bildhauer und Fotograf Thomas Demand ist mit dem Großen Kunstpreis Berlin 2018 geehrt worden. Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem in Berlin und Los Angeles lebenden Künstler am Sonntagabend von der Akademie der Künste verliehen. In der Begründung der Jury hieß es, Demand mache klar, »dass die größte Täuschung das Abbilden der Realität ist und unser kaum erschütterbarer Glaube daran«.

Der 1964 in München geborene Künstler baut Tatort- und Pressefotografien detailgetreu aus Papier nach, um sie dann wiederum zu fotografieren. Diese Fotos stellt er dann aus. Demand studierte Ende der 80er Jahre an der Akademie der Bildenden Künste in München und an der Kunstakademie Düsseldorf Bildhauerei. Seit 2011 ist er Professor an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Seine Arbeiten wurden mehrfach international ausgestellt, unter anderem 2005 im MoMA in New York.

Der Kunstpreis Berlin wurde 1948 in Erinnerung an die März-Revolution von 1848 vom Berliner Senat gestiftet. epd/nd