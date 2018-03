Heiligenstadt. Der NPD-Funktionär Thorsten Heise darf weiterhin nicht für die Landratswahl im Eichsfeldkreis kandidieren. Die rechtsextreme Partei ist mit einem Widerspruch gegen die Entscheidung des Kreiswahlausschusses gescheitert. Das teilte Kreiswahlleiter Fritz Munke am Dienstag mit. Nach dem Kommunalwahlrecht müssen die Kandidaten »jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung« eintreten. Daran, so Munke, habe es bei Heise als Funktionsträger der NPD erhebliche Zweifel gegeben. Der Beschluss sei einstimmig bestätigt worden.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!