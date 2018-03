Olaf Standke über die Zuspitzung der Sicherheitslage in Afghanistan

Große Konferenz zur Lage Afghanistans in Usbekistan geplant / US-Verteidigungsminister Mattis überraschend in Kabul eingetroffen

Kabul. Der Chef der US-Streitkräfte, Joe Dunford, ist zu einem Inspektionsbesuch im kriegszerrissenen Afghanistan eingetroffen. Er wolle sich mit einer Reise durch das Land einen Überblick über die Konflikte und die Umsetzung der neuen Strategie des US-Militärs verschaffen, teilte das Pentagon am späten Montagabend mit. Die USA haben ihren Kriegseinsatz in Afghanistan verstärkt; gleichzeitig gibt es Bestrebungen Kabuls, Friedensverhandlungen mit den Taliban zu führen. dpa/nd

In China endet der Nationale Volkskongress mit einer scharfen Rede des Präsidenten

