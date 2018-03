Schon 2015 gab es Proteste gegen das Schweinehochhaus in Sachsen-Anhalt. Foto: imago/Steffen Schellhorn

Es sind Aufnahmen, die kaum zu ertragen sind. Erschlagene Ferkel liegen in einer Mülltonne, einige tote Tiere wurden noch nicht einmal aus den engen Ställen entfernt. Über 500 Stunden Videomaterial haben Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros aus dem sechsstöckigen sogenannten Schweinehochhaus in Maasdorf gesammelt und Mitte März veröffentlicht. In dem grauen Betonbau fristen etwa 3000 Tiere ihr kurzes Dasein. Ferkel und Muttertiere würden von den Mitarbeitern der Mastanlage getreten, misshandelt und erschlagen, so der Vorwurf der Tierrechtler. Etliche Schweine hätten offene Wunden, die nicht versorgt würden.

Eine Woche nach Veröffentlichung des Materials wurde der zuständige Landkreis Anhalt-Bitterfeld aktiv. Bei einer unangekündigten Kontrolle stellten Veterinäre Mängel in der Haltung und auch Hygiene sowie im Umgang mit kranken Tieren fest. Sollte der Betreiber diese Probleme nicht innerhalb einer festgesetzten Frist beheben,...