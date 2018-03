Mossul. Vor knapp vier Jahren waren 40 Inder in Irak von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) entführt worden - nun stehe fest, dass 39 von ihnen getötet wurden. Das hätten DNA-Untersuchungen an entdeckten Leichen in einem Massengrab ergeben, so Indiens Außenministerin Sushma Swaraj am Dienstag im Parlament von Delhi. Die Arbeitsmigranten waren im Juni 2014 beim Versuch, Mossul nach der Einnahme durch den IS zu verlassen, gefangen genommen worden. dpa/nd