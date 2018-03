Jerusalem. Eine israelische Nichtregierungsorganisation hat der Militärjustiz im besetzten Westjordanland vorgeworfen, die Rechte palästinensischer Minderjähriger »systematisch zu verletzen«. Die seit 2009 angestrebte Reform sei gescheitert, so die Menschenrechtsgruppe B'Tselem in einem am Dienstag vorgelegten Bericht. Die Einführung eines Jugendmilitärgerichts habe lediglich zu »technischen Änderungen« geführt. Diese hätten den Rechtsschutz für Minderjährige jedoch nicht verbessert. AFP/nd