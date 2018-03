Hamburg. Die AfD ist offensichtlich bemüht, die seit Februar in Hamburg allwöchentlich demonstrierenden Anti-Merkel-Aktivisten salonfähig zu machen. Am Montagabend empfing die Fraktion der Rechtspartei die Initiatorin der ersten »Merkel-muss-weg«-Demo, Uta Ogilvie, als Gastrednerin im altehrwürdigen Kaisersaal des Rathauses. Laut Verfassungsschutz bewegen sich in den Reihen der Demonstranten sowohl Angehörige des »bürgerlichen Spektrums« als auch Rechtsextremisten, Männer aus dem Türstehermilieu und auch sogenannte Reichsbürger. Hamburgs kommissarische Regierungschefin Katharina Fegebank (Grüne) sagte mit Blick auf die Demoteilnehmer: »Das sind keine Rechtspopulisten, das sind echte Nazis.« Gegen deren Auftritte protestierten an jedem Montagabend zahlreiche Antifaschisten in der Hansestadt. haju