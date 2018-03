Dublin. Der irische Billigflieger Ryanair will die Mehrheit der österreichischen Airline Laudamotion von Ex-Rennfahrer Niki Lauda kaufen. Ryanair habe den Kauf von 24,9 Prozent vereinbart und wolle die Anteile auf 75 Prozent aufstocken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dublin mit. Ryanair werde weniger als 50 Millionen Euro für den 75-Prozent-Anteil an Laudamotion zahlen, teilte der Billigflieger weiter mit. Weitere 50 Millionen werde Ryanair im ersten Jahr für laufende Kosten übernehmen. AFP/nd