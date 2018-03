Washington. Rund einen Monat nach dem Start des Petro hat US-Präsident Donald Trump die venezolanische Kryptowährung in seinem Land verboten. Unternehmen und Bürgern der USA seien jegliche Transaktionen mit der Devise verboten, heißt es in einem von Trump am Montag unterschriebenen Dekret. Der Petro sei ein Versuch, die von den USA verhängten Sanktionen gegen Venezuela zu umgehen. Venezuela hatte am 20. Februar mit dem Verkauf der digitalen Währung begonnen. Mit der Kryptowährung will sich Präsident Nicolás Maduro wieder mehr finanziellen Spielraum verschaffen. Insgesamt will Venezuela 100 Millionen Petro in Umlauf bringen. AFP/nd