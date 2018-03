Das französische Unternehmen Navya will Mitte 2018 mit der Serienproduktion eines Roboterautos beginnen

Paris. Nach der im Sande verlaufenen deutschen Debatte über kostenlosen Nahverkehr denkt nun die französische Hauptstadt Paris über diese Möglichkeit nach. Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündigte eine Studie an, um insbesondere zu prüfen, ob es ein wirtschaftlich tragfähiges Modell für einen Gratis-Nahverkehr in der Metropole gibt. »Die Frage der Unentgeltlichkeit der Verkehrsmittel kann ein Schlüssel für die urbane Mobilität von morgen sein«, sagte die Sozialistin. Sie hob allerdings hervor, dass dazu andere Finanzquellen gefunden werden müssten. Nach Darstellung der Stadt geht es noch nicht um eine Entscheidung, sondern um die Grundlage für eine Debatte. dpa/nd

