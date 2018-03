Berlin. Mit rund 15 600 Anträgen haben sich im vergangenen Jahr so viele Reisende wie noch nie an die Schlichtungsstelle für den Öffentlichen Personennahverkehr (SÖP) gewandt. Wie die Stelle am Dienstag in ihrem Jahresbericht mitteilte, stieg die Zahl der Anträge damit um 15 Prozent. Davon bezogen sich 76 Prozent auf den Flugverkehr, 18 Prozent auf die Bahn, vier Prozent auf Fernbusse und zwei Prozent auf den öffentlichen Nahverkehr. Zugleich konnte die SÖP im Jahr 2017 genau 15 953 Schlichtungsverfahren abschließen, 33 Prozent mehr als im Vorjahr. AFP/nd