20.03.2018, Norwegen, Oslo: Sylvi Listhaug, Justiz- und Einwanderungsministerin von Norwegen, spricht auf einer Pressekonferenz. Norwegens umstrittene Justiz- und Einwanderungsministerin Sylvi Listhaug hat mit ihrem Rücktritt einen Kollaps der bürgerlichen Regierung verhindert. Foto: Hakon Mosvold Larsen/NTB scanpix/AP/dpa

Die erst wenige Monate amtierende norwegische Justizministerin Sylvi Listhaug muss zurücktreten. Der Grund ist ein Facebook Post, der die Haltung der sozialdemokratischen Partei zur Erleichterung bei der Aberkennung norwegischer Staatsbürgerschaften kritisierte. Außerdem illustrierte Listhaug den Post mit einem Foto von somalischen Al Shabaab Kämpfern, berichtet das Online Magazin »the local norwey«. Listhaug wurde vorgeworfen, das sie habe mit dem Post den Eindruck erweckt, dass die sozialdemokratische Partei Norwegens die Rechte von Terroristen wichtiger seien, asl die Sicherheit des Landes. Dies löste eine Welle der Empörung aus. Sie selbst schreibt am Dienstag auf Facebook: »Ich habe dies als reine Hexenjagd erlebt« und wirft dem Parlament vor sich in einen Kindergarten verwandelt zu haben.

Der Hintergrund des Aufschreis gegen Listhaug ist, dass der schlimmste Anschlag in der jüngsten Geschichte Norwegens, am 22. Juli 2011 auf ein Feriencamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation auf der Insel Utøya vom Rechtsextremisten und ehemaligem Mitglied der rechtspopulistischen Fortschrittspartei Anders Behring Breivig verübt worden war. 69 Menschen starben bei dem Massaker. Acht weitere bei einem vorangegangenen Anschlag von Breivig am selben Tag auf den damaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg. Die Opositionsparteien und Opfer des damaligen Anschlags hätten empört reagiert.

Mit ihrem freiwilligen Rücktritt kommt Listhaug einem Mistrauensantrag zuvor, der die amtierende Minderheiten Regierung aus Konservativen, Rechtspopulisten und Liberalen. Damit wolle sie verhindern, dass ihre Partei an »Macht und Einfluss« verliere.

Ministerpräsidentin Solberg wies Listhaugs Kritik in Teilen zurück. »Ich würde die norwegische Politik nicht als Kindergarten charakterisieren«, sagte die konservative Regierungschefin. Auch von einer Hexenjagd könne keine Rede sein.

Arbeiterparteichef Støre begrüßte Listhaugs Schritt, betonte aber, sie habe den Ernst der Lage offenkundig noch immer nicht verstanden. Gerade eine Justizministerin dürfe sich nicht Hass und Konspirationstheorien hingeben. »Eine Justizministerin muss sich mehr als alle anderen Minister bewusst sein, dass sie nicht nur dafür Verantwortung trägt, was richtig und falsch ist, sondern auch für verletzliche Menschen in unserer Gesellschaft«, sagte er.

Listhaug war bereits in der Vergangenheit häufig umstritten und vor allem für ihre harte Einwanderungspolitik stark kritisiert worden. dpa/nd