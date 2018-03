Potsdam. In Brandenburg waren im vergangenen Jahr 983 300 Arbeitnehmer beschäftigt. Das seien 1,6 Prozent mehr als 2016 gewesen, und es sei der höchste Wert seit dem Jahr 2000. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. Als Arbeitnehmer werden sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Beamte, aber auch marginal Beschäftigte gerechnet. Die marginal Beschäftigten herausgerechnet, sind knapp 80 Prozent der Erwerbstätigen in Brandenburg Arbeitnehmer. Die Zahl der marginal Beschäftigten sank 2017 um 0,3 Prozent, im Bundesdurchschnitt allerdings um 1,0 Prozent.

Noch immer seien Zehntausende Brandenburger arbeitslos und noch immer finde ein Drittel der Beschäftigten im Bundesland sein Auskommen leider nur im Niedriglohnsektor, beklagt LINKE-Landesvorständler Martin Günther. »Viel zu viele Beschäftigte haben einen Minijob. Und auch die rasante Zunahme von Leiharbeit lässt uns nicht kalt.« Günther erklärte: »Wir wollen die sachgrundlose Befristung im öffentlichen Dienst beenden und damit ein deutliches Signal für die gesamte Wirtschaft setzen. Wir hoffen, dass die SPD da mitzieht.« af