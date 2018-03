Frankfurt (Oder). Von Rumänien aus schleuste er 51 Flüchtlinge auf einem Lastwagen nach Deutschland ein. Nun verurteilte das Amtsgericht Frankfurt (Oder) den 47-jährigen Lkw-Fahrer zu zweieinhalb Jahren Haft. Der Türke hatte zugegeben, Mitte September 50 Iraker und einen Syrer illegal über die polnische Grenze gebracht zu haben. Eine Bundespolizeistreife hatte den Lkw auf der Autobahn 12 nahe Frankfurt (Oder) kontrolliert und dabei Männer, Frauen und Kinder zwischen ungesicherter tonnenschwerer Ladung entdeckt. Der Angeklagte habe die Flüchtlinge in Lebensgefahr gebracht, begründete Richter Peter Wolf das Urteil. Der 47-Jährige hatte sich damit gerechtfertigt, er sei in seiner Heimat von unbekannten Männern unter Druck gesetzt worden, die drohten, seinen Töchtern etwas anzutun. Das hielt das Gericht zwar für glaubhaft, entließ den Angeklagten aber nicht aus der Verantwortung. dpa/nd

