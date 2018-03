Die Berliner AfD hat sich mit einer Internetumfrage wohl ein Eigentor geschossen. Auf die dort gestellte Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört, antworteten verschiedenen Screenshots zufolge 83 Prozent der mehr als 20 000 Teilnehmer mit »Ja«. Dies widerspricht der Parteilinie. Das Umfrageergebnis war am Dienstag auf dem Twitter-Account der Partei nicht mehr auffindbar. »Jetzt hat die AfD Berlin doch aus Versehen ihre Umfrage gelöscht! So was Dummes!«, spottete Grünen-Landeschef Werner Graf. »Zum Glück hab ich mal ein Foto gemacht! Die mühevolle Arbeit soll ja nicht umsonst gewesen sein«, fügte er hinzu und lieferte einen Screenshot. »Der Fall zeigt, dass diejenigen, die immer schreien ›Wir sind das Volk‹, sich wegducken, wenn sie merken, dass sie gar nicht das Volk repräsentieren«, sagte Graf. AfD-Sprecher Ronald Gläser gab sich mit Blick auf den Vorgang zerknirscht. »Gelöscht ist gelöscht, das kann man nicht wieder herstellen«, sagte er. »Ich hätte das so nicht gemacht, die Löschung wäre nicht notwendig gewesen.« Gläser wies darauf hin, dass eine solche Umfrage nicht repräsentativ und offenbar manipuliert worden sei. dpa/nd